Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Frendrup e Norton-Cuffy nel pre partita della sfida di campionato contro la Roma.

"Sono giocatori che stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno per giorno - le sue parole -. Ci sono richieste per i nostri giocatori e questo è positivo, il nostro obiettivo è mantenere lo stesso livello di rosa o alzarlo. La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra".