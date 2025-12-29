Ivan Gotti, ex tecnico dell'Udinese, ha elogiato a Sky Sport le qualità di Pio Esposito: "Ha enormi margini di miglioramento. Gli assist che ha fatto a Lautaro sono interessanti, ma il lavoro di connessione che fa è importante. Lo vedi che gioca integrato con la squadra ed è un aspetto molto rilevante. L'argomento che avevamo sollevato è la capacità di essere connesso calcisticamente, ha la qualità nella scelta decisionale", ha concluso Gotti nelle sue considerazioni.