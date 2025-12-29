Il Novara ha individuato il successore di Andrea Zanchetta, esonerato dalla guida tecnica del club biancoazzurro dopo la brutta sconfitta interna contro l'Ospitaletto Franciacorta. I piemontesi, prossimi avversari dell'Inter Under 23, hanno ufficializzato l'arrivo di Andrea Dossena, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e oggi dirigerà il primo allenamento allo stadio Piola.

Federico Boveri, DS del Novara, accoglie così il nuovo allenatore parlando col Corriere di Novara: "Sl di là delle doti caratteriali, cercavamo un tecnico come Dossena che conoscesse bene la nostra rosa e quella delle avversarie in un girone nel quale ha sempre fatto bene. Il nuovo mister ha piena fiducia nella squadra".