Il Corriere dello Sport promuove l'arbitro La Penna che ieri ha fischiato in Atalanta-Inter: voto 7. "Gara perfetta per La Penna, vinta in due mosse: l’indirizzo tecnico dato dopo pochi secondi (Ederson su Barella, nulla) e tenuto per tutto il match ed il cinque che si prende da Bastoni dopo il giallo (netto fallo su CDK). Ah, qualcuno impari come si fanno gli annunci: il maestro ce l’ha in casa", si legge.

Regolarissimo il gol di Lautaro, con Hien che lo tiene in gioco sul tocco di Esposito. Erano invece in fuorigioco lo stesso Lautaro (gol di Thuram), Zalewski (gol di De Ketelaere) e Scamacca (gol suo).