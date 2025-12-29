Un gol che vale tre punti quello segnato ieri da Lautaro Martinez contro l'Atalanta nell'ultimo match del 2025. Anno particolare per l'Inter che da gennaio scorso ha attraversato l'intera gamma di emozioni, dalle più negative alle grandi gioie come quella ottenuta contro il Barça in semifinale di Champions League, passando per la soddisfazione della vittoria ottenuta sul campo della New Balance Arena di Bergamo nella gara di ieri che permette alla squadra di Cristian Chivu di chiudere "l'anno con una vittoria". Per citare Hakan Calhanoglu che su Instagram ha celebrato i tre punti ottenuti ieri sera contro la squadra di Palladino. "Auguro a tutti un felice anno nuovo e arrivederci al 2026" conclude il turco nel post attraverso il quale saluta l'anno in chiusura.