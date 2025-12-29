Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 1-0 dell'Inter sul campo dell'Atalanta.

"Vittoria importantissima e risposta importante alle vittorie di Milan e Napoli che avevano le partite più facili. Chiudiamo il 2025 primi in classifica, anche con la risposta e non risposta di Chivu a Conte. La cosa importante è aver risposto presente e aver vinto un big match. Ci sono alcune cose da limare, come l'occasione concessa nel finale a Samardzic".