Dopo gli ottavi di finale disputati tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, la Coppa Italia Women a gennaio entra nel vivo. Sono state ufficializzate le date e gli orari dei quarti di finale, che saranno tutti trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite di andata inizieranno martedì 20 alle 18 con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, Napoli Women-Juventus giovedì 22 alle 18. Alle 18 di mercoledì 28 gennaio, Roma-Lazio e Inter-Ternana Women apriranno i quarti di ritorno, completati giovedì 29 da Fiorentina-Milan alle 18 e da Juventus-Napoli Women alle 20.30