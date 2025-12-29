Rafik Belghali al momento è lontano da Verona per via della Coppa d'Africa, ma anche il suo futuro immediato potrebbe svilupparsi al di là delle sponde dell'Adige. Questo perché, ricorda la Gazzetta dello Sport, l'Inter continua a pensare al Nazionale algerino come possibile alternativa a Denzel Dumfries per la corsia di destra visto che Luis Henrique, sostituto naturale di Denzel, nonostante le ultime prestazioni positive non garantisce la stessa affidabilità dell'ex Psv Eindhoven. Matteo Darmian è fermo da tempo e Carlos Augusto adattato sul lato opposto rispetto al naturale ruolo di esterno mancino non rende come sulla sua corsia abituale.

Al di là dell'interesse nerazzurro per l'algerino riportato dalla Gazzetta, la norma in vigore impedisce all'esterno un cambio di maglia a gennaio. Belghali infatti prima di trasferirsi al Verona ha disputato tre partite con il Mechelen a inizio stagione. Ergo, prima del 1° luglio non potrà scendere in campo con un'altra squadra.