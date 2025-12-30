Lontani i tempi dei dubbi e delle critiche alla fase difensiva: dopo un avvio difficile, ora i conti tornano. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, quello di Bergamo è stato l'ottavo clean-sheet su 17 giornate di campionato: solo la Lazio, a quota 9, ne ha registrati di più.

"L’Inter però nelle ultime quattro giornate ha subìto solo un gol, quello di Vitinha del Genoa, ed è ora diventata la sesta difesa del campionato (14 reti concesse, una in più del Milan e del Napoli) mantenendo saldamente il migliore attacco con 35 gol segnati, più di due di media a partita", puntualizza la rosea. Evidente come il lavoro quotidiano stia pagando.