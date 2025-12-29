Se intorno al nome di Rafik Belghali c'è comunque un intoppo 'burocratico' che renderebbe impraticabile l'ipotesi di un suo arrivo a gennaio, per Giovane Santana l'Inter lavora su una strada senza apparenti ostacoli per l'estate. L'attaccante del Verona, particolarmente apprezzato dallo stesso Cristian Chivu che lo elogiò in prima persona dopo la gara del Bentegodi rappresenta il profilo offensivo che all'Inter manca, trattandosi di un jolly offensivo giovane e futuribile. Esattamente tutto ciò che Oaktree ricerca sul mercato. E secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter può avere un asso in mano che l'aiuterebbe a unire tutti i puntini dell'operazione.

Si tratta di Valentin Carboni, l'attaccante italo-argentino protagonista di una prima parte di stagione un po' travagliata al Genoa. Smarritosi dopo un discreto inizio, Carboni saluterà Genova visto che l'Inter ha deciso di chiudere il prestito in anticipo, e potrebbe essere dirottato alla corte di Paolo Zanetti: pista che i nerazzurri preferirebbero alle altre pretendenti del ragazzo (Pisa, Sassuolo e Parma), anche per rinsaldare il legame tra le due società. E anche per abbassare le pretese dell'Hellas per il brasiliano e, in ottica futura, anche per il nazionale algerino.