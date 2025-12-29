Dopo il ko casalingo incassato ieri sera contro l'Inter, l'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino ha commentato partita e risultato ottenuti alla New Balance Arena contro i vicecampioni d'Italia anche ai canali ufficiali del club orobico.

Partita decisa da episodi?

"Direi di sì, purtroppo c’è tanto rammarico per una partita che secondo me avevamo anche interpretato bene. Ci dispiace perché gli episodi hanno inciso sul risultato finale perché nel primo tempo è vero che abbiamo fatto un piano gara in cui abbiamo preferito non andare a prendere l’Inter uomo a uomo a tutto campo perché sapevamo che negli ultimi anni aveva messo in difficoltà l’Atalanta. Abbiamo preferito fare un piano gara diverso, nella gestione della riconquista della palla avremmo dovuto essere più bravi nel metterli in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità e purtroppo quando i valori delle squadre si erano equilibrati abbiamo preso questo gol che ci ha fatto male e poi ci abbiamo provato fino alla fine con tutte le nostre armi e forze, abbiamo avuto l’occasione ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. C’è rammarico e dispiacere".



Ma bisogna guardare avanti.

"Assolutamente sì. Bisogna essere orgogliosi per ciò che abbiamo fatto e dato, abbiamo giocato alla pari con una grande squadra, che è prima in classifica. Ma bisogna archiviarla, analizzarla e pensare subito alla prossima partita. Con la Roma vogliamo sicuramente riscattarci".