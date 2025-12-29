Ezio Maria Simonelli è intervenuto stamattina a Radio Anch'io Lo Sport toccando tantissimi temi.

Invertire Milan-Como e Inter-Lecce.

"Creare il calendario è una delle cose più difficili. Tra coppe, scelte delle tv, non è facile trovare incastri. Se non si è fatto era perché era difficile farlo".

La prossima Supercoppa Italiana.

"Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale, perché il prossimo anno si giocherà la Coppa d'Asia in Arabia. Saremo liberi di scegliere luogo e formato, la mia idea sarebbe tornare alla formula classica. Se così sarà la data potrebbe anche essere ad inizio campionato, ma sono scelte che riguardano il Consiglio di Lega, non il presidente. Vale lo stesso per il luogo: dovesse esserne scelto uno particolarmente caldo, sarebbe difficile farlo in estate".

L'idea del posticipo alle 20.

"Sono convinto della mia idea, ho dei dubbi che si possa concretizzare presto perché ci sono delle forti resistenze. Abbiamo avuto l'esempio della Supercoppa, abbiamo giocato alle 20 e non mi pare ci sia stato un calo di spettatori o una levata di scudi per aver occupato lo spazio del telegiornale. Oggi la tv si può guardare in qualsiasi momento. Avere una partita alle 20 che consente ai giovani di vederla senza pensare alla scuola il giorno dopo e che consente di tornare a casa a orari decenti ai tifosi credo sia un aspetto positivo, ma poi sono le tv che devono convincersi se l'idea è giusta o sbagliata".

Il nuovo pallone.

"Abbiamo ricevuto giuste proteste sul pallone rosso perché c'è chi non riesce a vederlo. Abbiamo chiesto al fornitore nuovi palloni, ma immaginate che per ogni gara servono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per allenarsi. Ci vorrà un po' di tempo per ovviare a questa scelta non felice. Anticiperemo la fornitura del pallone estivo".

Il cambio di format della Serie A.

"Non riguarda solo la Serie A, ma tutto il movimento professionistico. Non potrà mai esserci se non ci sarà un accordo su retrocessioni e promozioni con Serie B e C. La Figc sta esaminando. Il 15 gennaio è stato convocato un tavolo di lavoro con le leghe sulla riforma dei campionati".