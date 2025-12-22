Ora è ufficiale. Rita Guarino, ex allenatrice di Juventus e Inter femminile, è la nuova coach del West Ham Women. Si tratta della prima avventura all'estero e dovrà trascinare le inglesi, penultime in campionato a quota 5 punti, alla salvezza.

Dopo aver vinto con la Juventus Women 4 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppa, nel giugno nel 2021 arrivò all'Inter. Il quinto posto in Serie A e la semifinale di Coppa Italia sono stati i risultati migliori ottenuti sulla panchina nerazzurra.