"Bergamo è un campo difficile, contro l'Atalanta pur in difficoltà quest'anno. Vai lì dopo l'eliminazione in Supercoppa e le vacanze di Natale e riprendi a Bergamo. E' stata un'ottima partita, han creato tanto. Hanno vinto e fatto quel che dovevano. Sono tutte lì, il campionato è entusiasmante. L'Inter crea tanto, fa fatica a far tanti gol". Andrea Ranocchia esprime così il proprio pensiero al termine di Atalanta-Inter, parlando dagli studi di Pressing.

"Io vorrei avere i problemi che ha l'Inter da allenatore. Crea tantissime occasioni, poi si piace tanto e sa che un'occasione nitida ce l'ha sempre e tante volte non la concretizza", aggiunge l'ex difensore.