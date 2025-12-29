"Cosa sta mancando? La squadra si è espressa bene. Abbiamo giocato, creato e costruito. È stata una bella partita. Nell’ultimo periodo manca un po’ di concretezza". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta il pareggio ottenuto ieri contro il Sassuolo: "Riccardo Orsolini è già un po’ che non segna. Continuiamo a giocare e creare. La squadra è viva, ci manca solo un po’ di lucidità”, aggiunge il tecnico rossoblu che poi pone l'accento sul tour de force che attende i suoi uomini a gennaio: "Il nostro cammino è questo. Partite ravvicinate, dove non puoi essere troppo brillante. Non abbiamo a disposizione 5 giocatori di grande livello, vuol dire meno qualità, avere meno esperienza".

Italiano comunque ostenta fiducia: "In Europa League abbiamo fatto bene, in Coppa Italia abbiamo passato il turno. Abbiamo perso un po’ il passo in campionato ma ritrovando la concretezza di Orso, qualche gol degli esterni, magari anche di Odgaard, torneremo a fare punti. Ci sono alcune situazioni che vanno registrate ma continuiamo a fare prestazioni con tutte. Speriamo di continuare e non perdere ancora pezzi importanti. Ci aspettano 8 partite in questo gennaio e sarà dura". Domenica il Bologna sfiderà l'Inter a San Siro.