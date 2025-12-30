Dopo un anno di infortuni e delusioni, ecco il vero Piotr Zielinski. Il polacco si sta ritagliando un ruolo di primo piano nell'Inter di Chivu, bravo anche ad approfittare del ko di Mkhitaryan, superando per il momento Sucic nelle gerarchie del tecnico romeno. Lontani i tempi delle critiche alla dirigenza nerazzurra per averlo portato a Milano a parametro zero con un ricco contratto di quattro anni.

Mezzala o regista non fa differenza. "E adesso propone a Chivu, l’allenatore che lo ha rilanciato, una soluzione tattica in più per liberarsi del pressing in uscita: non c’è solo Calhanoglu che può abbassarsi tra i difensori a impostare l’azione, non c’è solo Barella che a questo compito si dedica con meno naturalezza. L’aggiunta di Zielinski, ovviamente alternato con Mkhitaryan che è un fior di calciatore ma sta per compiere 37 anni, può migliorare la fluidità del palleggio e facilitare le verticalizzazioni che accorciano i tempi di percorrenza nel traffico di un campo di calcio", puntualizza la Gazzetta dello Sport.

Al di là delle scelte di Inzaghi, la verità è che Zielinski si presentò in ritiro con un problema di vesciche e non raggiunse mai uno stato di forma ottimale, giocando in tutto 16 partite da titolare. "A Bergamo, nella stagione corrente, ha toccato quota 11 per un totale di 954 minuti di partite. Chissà se già nel ciclo serrato di impegni di gennaio riuscirà a superare il rendiconto del 2024/25", si legge sulla rosea.