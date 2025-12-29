Spazio a commenti e analisi di Atalanta-Inter, con particolari focus su Zielinski e Luis Henrique. Da Appiano arrivano notizie confortanti, Chivu recupera una pedina importante in difesa in vista del rush finale della prima parte di stagione.

Lun 29 dicembre 2025 alle 19:00
