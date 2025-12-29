Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nel corso dell'intervista post-partita rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche di Manu Koné, in estate accostato all'Inter, e che si sta rivelando determinante per l'economia giallorossa: "I margini di progresso ci sono per tutti i giocatori, anche in età sportivamente avanzata. Bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, perché se guardiamo solo quello che manca non va bene. Lui è un nazionale francese, titolare, con caratteristiche straordinarie sotto molti aspetti. È vero che se facesse anche più gol probabilmente la Roma sarebbe già su altri livelli, ma penso che anche sotto questo aspetto abbia sicuramente dei margini di crescita", le parole riprese da VoceGiallorossa.