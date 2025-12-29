L'Inter supera l'Atalanta grazie a un gol di Lautaro e chiude il 2025 da prima della classe. Nerazzurri meritatamente in vantaggio dopo aver chiuso la Dea nella propria metà campo e che hanno mantenuto poi il vantaggio grazie a un'ottima prova corale in cui spicca la prestazione del capitano. Ci racconta tutto come di consueto nel Podcast postpartita Andrea Bosio. A seguire la puntata odierna: buon ascolto (clicca qui per ascoltare da app).

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.