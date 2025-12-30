Chivu, tentazione Esposito: domenica, contro il Bologna, il tecnico romeno potrebbe rilanciare dal 1' il tandem con Lautaro che ha deciso la sfida con l'Atalanta. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, a farne le spese potrebbe essere Thuram, non ancora brillante dopo il lungo stop di ottobre-novembre.

"L’intesa Lautaro-Pio in campo è un prolungamento della stima reciproca che alimenta il loro rapporto fuori - spiega la rosea -. Dopo la vittoria sull’Atalanta, Lautaro ha assicurato al compagno di reparto 20enne che può concedersi il lusso di sbagliare; Pio ha ammesso di pensare soltanto a fare la cosa giusta. Sempre. Come a Bergamo, quando è bastato toccasse il suo primo pallone per impacchettare la rete della vittoria. L’argentino ha detto che quel gol è stato un regalo per gli interisti ma in realtà sotto l’albero tutti loro hanno trovato ben altro. Un pezzo raro, uno specialista degli assist per il capitano: nessun altro attaccante è stato così generoso. Thuram è a zero, Bonny l’ha mandato in rete solo in un’occasione. I numeri del tandem italo-argentino sono una delle scoperte più interessanti della stagione: 13 partite giocate insieme, 442 i minuti condivisi, 3 gol segnati di concerto e media di una rete ogni 147 minuti con il 10 e il 94 in campo".