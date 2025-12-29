Negli ultimi anni l'Inter ha consolidato una tradizione molto positiva nelle sfide contro l'Atalanta: con il successo nell'ultima gara del 2025 i nerazzurri hanno collezionato la settima vittoria di fila contro gli orobici in Serie A con un punteggio complessivo di 18-5.

Per trovare una striscia migliore bisogna tornare indietro fino alle otto vittorie consecutive tra il 1964 e il 1967. Gli ultimi quattro successi dell'Inter sono arrivati con un clean sheet, cosa che non accadeva dal periodo tra il 1965 e il 1967 (quattro vittorie con clean sheet consecutive all'interno della striscia di 8 successi).

In generale l'Inter è la squadra che ha ottenuto più vittorie (71) e segnato più gol (233) contro l'Atalanta in Serie A.