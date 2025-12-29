Ci sono altri due club sulle tracce di Giovane Santana, l'attaccante del Verona monitorato con attenzione dall'Inter da diverso tempo. Dal canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto aggiunge alla lista delle pretendenti, che comprende anche il Napoli, i nomi di Atalanta e Roma, coi giallorossi che hanno ben chiari gli obiettivi primari per l'attacco trattando Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, ma che nella lista della spesa hanno inserito il nome del giocatore gialloblu. E oltretutto, al Verona piace molto Tommaso Baldanzi.