L'Inter chiude il 2025 con una preziosa vittoria (la quarta di fila in campionato) e la conferma del primo posto. "Quella contro l’Atalanta era una curva pericolosa ma Lautaro e soci l’hanno affrontata nel migliore dei modi. Facendo bottino pieno in un big match dopo tanti inciampi", scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano dà colpe anche ai padroni di casa: "Palladino ci ha messo del suo, tenendo l’Atalanta troppo bassa nella speranza di sfruttare ripartenze e contropiede. Gli uomini di Chivu, invece, seppure non particolarmente feroci e aggressivi, hanno sempre mantenuto ordine nella fase difensiva, rischiando, di fatto, solo nel finale. Ma incassare il pareggio non sarebbe stato giusto per il volume di gioco prodotto. Vero che le occasioni nitide non sono state tantissime - Luis Henrique ha sprecato la più netta - e che il sigillo di Lautaro è nato da uno svarione di Djimsiti. Ma, per una volta, il merito dell’Inter è stato quello di indirizzare dalla propria parte l'episodio decisivo".