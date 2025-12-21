La solita, implacabile, Haley Bugeja mette la firma sull'ultima vittoria dell'Inter Women per questo 2025. Con un gol e un assist per la rete del definitivo 2-1 di Masa Tomasevic, la maltese è la protagonista del successo delle nerazzurre che a Erba superano il Como 1907 per 2-1 e si guadagnano il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, dove l'Inter sfiderà a fine gennaio la Ternana. Rete delle lariane firmata da Dominika Conc.