Dopo Raffaele Palladino, anche Ederson da Silva ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta nel post-gara contro l'Inter, match finito per 1-0 a favore della squadra di Chivu. Di seguito le parole del giocatore della Dea.

Avete avuto l’occasione di pareggiare.

"Sì, abbiamo avuto l’occasione, però il calcio è così e se non sfrutti meglio ciò che ti capita, poi l’avversario lo sfrutta meglio di te e vince la partita. Abbiamo sofferto nel momento giusto, l’Inter è una squadra forte. Noi abbiamo sofferto, li abbiamo tenuti, ma quando abbiamo avuto l’occasione non l’abbiamo sfruttata bene e loro hanno vinto la partita. Però la cosa più bella è che noi in questo momento siamo fiduciosi, siamo tutti uniti attorno alle idee del mister e questa è la cosa più importante".

Meglio il secondo tempo l’Atalanta?

"Sì, sono d’accordo. Era questa la nostra strategia: soffrire un po’ all’inizio, vedere come si muovevano loro, non fare pressing troppo alto e abbiamo fatto bene senza prendere gol. Abbiamo preso qualche rischio, ma è normale. Poi nel secondo tempo quando abbiamo visto tutti i loro movimenti e capito cosa dovevamo fare siamo tornati in campo e abbiamo fatto molto meglio".