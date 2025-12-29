Per la seconda volta da quando Cristian Chivu siede sulla panchina nerazzurra l'Inter è riuscita a conquistare quattro vittorie di fila in Serie A, contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta.

on solo: quello di Bergamo è il quarto successo consecutivo dell'Inter in trasferta in campionato, dopo le vittorie contro Hellas Verona, Pisa e Genoa. I nerazzurri non ci riuscivano dal periodo tra settembre 2024 e gennaio 2025, quando arrivarono a quota 8.

Per l'ottava volta in questa Serie A l'Inter ha mantenuto la porta inviolata: solo la Lazio a quota 9 è riuscita a fare meglio finora, mentre anche il Milan ha collezionato 8 clean sheet come i nerazzurri.