Il gol decisivo di Lautaro contro l'Atalanta è arrivato su assist di Pio Esposito, abilissimo a sfruttare al meglio il suo primo pallone giocato dopo il suo ingresso in campo al 64'.

Il numero 94 dell'Inter è al secondo passaggio vincente servito in questa Serie A, dopo che il primo era arrivato per un altro gol di Lautaro Martinez nella sfida contro il Pisa. Esposito, nato il 28 giugno 2005, è il calciatore italiano più giovane tra quelli con almeno due assist serivti in questo campionato.