"L’Inter Women si prepara ad aprire il 2026". La squadra di Piovani inaugurerà il nuovo anno con un'amichevole in programma per martedì 6 gennaio alle 19 che le nerazzurre disputeranno a Malta contro l'Hibernians Football Club. Prima della sfida in questione le Inter Women andranno in ritiro che partirà il 3 gennaio come fa sapere il club.

"Le nerazzurre svolgeranno un ritiro a Malta dal 3 al 7 gennaio, approfittando della pausa per continuare la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali - si legge su Inter.it -. Nel corso del soggiorno maltese, la squadra sosterrà anche un test amichevole: martedì 6 gennaio alle ore 19, l’Inter Women affronterà l’Hibernians Football Club, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese. La partita si disputerà presso il Tony Bezzina Stadium di Paola, impianto che ospiterà anche le sedute di allenamento delle nerazzurre durante il ritiro. Un’occasione importante per consolidare il lavoro sul campo, affinare la condizione fisica e mantenere alto il ritmo partita in vista della ripresa della stagione. Il primo match ufficiale dopo la sosta vedrà le nerazzurre affrontare in casa la Juventus, nella gara valida per la decima giornata di campionato e prevista nel weekend del 17-18 gennaio". 

