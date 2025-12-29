Non ce l'ha fatta l'uomo che è stato ricoverato d'urgenza ieri a seguito di un arresto cardiaco accusato allo stadio di San Siro prima della gara tra Milan e Verona: Sebastiano Isoldi, 80enne di Asti, è morto nella giornata di ieri. La città piemontese ha perso una figura molto conosciuta e attiva nell'organizzazione di eventi e competizioni sportive. Tra le anime della fiera campionaria, era anche il padre dell'attuale direttore sportivo dell'Asti Calcio Tony e di Enzo, allenatore di molte squadre piemontesi in Eccellenza e Promozione.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata anche dall’Asti Calcio attraverso i propri canali ufficiali, unendosi al cordoglio del mondo sportivo locale e ricordando con affetto una persona che ha rappresentato un punto di riferimento umano e sportivo per l’intera comunità.