Direttamente dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi analizza la vittoria dell'Inter sull'Atalanta individuando il momento in cui il risultato matura: "Credo che abbia vinto per un errore, poi Pio Esposito è bravo perché la passa a Lautaro con il tempo giusto e lo mette nelle condizioni di calciare in porta. L'Inter ha disputato una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo con grande personalità. Non ha concretizzato, poi nella ripresa è un po' calata ma gli episodi sono andati a suo favore. Ma nel complesso ha condotto la partita".
Lo Zio poi si concentra su un reparto: "Soprattutto in mezzo al campo penso che Zielinski e Calhanoglu abbiano disputato davvero una grande gara. Anche Barella ha fatto bene, pur se ha sbagliato qualcosa tecnicamente in particolare nel primo tempo quando doveva finalizzare i contropiede. Però l'Inter l'ha vinta con merito rischiando solo nel finale sulla palla gol clamorosa di Samardzic".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
