Riccardo Trevisani individua a Pressing i giocatori determinanti nel successo dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta. "Akanji in difesa, Zielinski a centrocampo, Lautaro in attacco. Trascinanti, come Pio Esposito, che come a Pisa entra ed è determinante per far segnare Lautaro. Si verifica spesso per l'Inter di costruire e non concretizzare, per questo la vittoria è molto importante".

"L'Inter non concretizza? Perché chi segna tanto non lo fa solo con gli attaccanti. Barella e Mkhitaryan non segnano mai e Calhanoglu quasi solo su rigore. L'Inter crea 300 palle gol e ne segna 70. Ma i centrocampisti non segnano - prosegue Trevisani - Frattesi deve andare a giocare. Con Zielinski in queste condizioni, Frattesi il campo non lo vede mai, non ha chance. Zielinski sta facendo meglio di Mkhitaryan e per me anche di Barella oggi. Frattesi scala a quinto nelle gerarchie, quando in quella posizione scala gioca anche Diouf".

Si parla poi della risposta di Chivu in conferenza stampa su Conte. "Chivu comunica in questa maniera e non credo voglia cambiare. Poi è il gioco delle parti, sarebbe bello capire chi ha ragione, ma al di là del valore economico il Napoli è campione d'Italia, ha comprato 9 giocatori e non può non essere considerato la favorita, dal punto di vista gerarchico. Poi anch'io penso che l'Inter giochi meglio e abbia chance di vincere, poi forse vengono il Milan, la Juventus, se arrivano Zirkzee e Raspadori magari compare la Roma, ma è dura parlare di chi è più favorito".