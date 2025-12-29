Atalanta-Inter, secondo Tuttosport, è stato un film già visto. La nona vittoria consecutiva dei milanesi sui bergamaschi negli scontri diretti, tredici gol a zero nelle ultime cinque gare tra le due protagoniste di ieri sera. E non è cambiato nemmeno il protagonista, Lautaro Martinez, ottava rete in carriera alla Dea e trentesima nell'anno solare, 166 in totale. Gol per la quarta gara consecutiva in A come non gli succedeva dal 2021. Ad oggi è imprescindibile.

Una rete che rovina il piano gara di Palladino, la cui scelta è stata consegnare la palla agli avversari nel primo tempo, ma l'Atalanta non è poi mai riuscita a ripartire e ha risposto colpo su colpo solo con l'ingresso di Sulemana per Pasalic, anche se l'unica occasione è stata quella (enorme) di Samardzic.