Dagli studi di Sky Sport, parlando del mercato dell'Inter, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione: "Per quanto concerne l'esterno di destra, oggi non c'è una soluzione decisa che ti dà quel tipo di continuità. La porta aperta l'ha lasciata Marotta prima di Atalanta-Inter, dicendo che sarà un mercato povero ma se ci fosse un'opportunità si farebbero trovare pronti. Chiaro che molto dipenderà dalla possibilità che l'Inter trova anche in uscita. Una cosa potrebbe succedere in tal senso, Frattesi interessa sempre alla Juventus. La valutazione che ne fa l'Inter è intorno ai 30 milioni di euro, contropartite tecniche in questo momento non ce ne sono. Una chiave per poter sbloccare l'operazione potrebbe essere Muharemovic, perché il 50% della futura rivendita del cartellino del difensore è di proprietà dei bianconeri".