Fabrizio Romano, su Youtube, ha parlato del futuro di Tarik Muharemović, difensore del Sassuolo e della nazionale bosniaca classe 2003 accostato sul mercato all'Inter.

Il club neroverde non vuole privarsi di lui nel mercato invernale, tutti i rumors attorno a lui fanno riferimento all'estate. L'Inter lo sta seguendo con particolare attenzione, mentre la Juventus detiene il 50% sulla futura rivendita. Attenzione anche alla Premier, in particolare al Bournemouth.

Ad oggi non risulta poi un discorso così avanzato sul fronte Frattesi tra Juventus e Inter dove può rientrare il 50% di Muharemovic. Bisognerà capire se la Juve troverà un accordo con l'Inter e con Frattesi. Ad oggi ci sono stati contatti esplorativi, l'Inter avrebbe gradito Thuram ma Thuram non è in vendita. I discorsi sono ancora in fase embrionale.