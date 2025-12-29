Mauro Milanese, ex difensore di Napoli e Inter, parlando ai microfoni di StileTV ha commentato l'ultimo botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Beppe Marotta: "Quando Marotta dice che il Napoli è favorito, lo fa per mettere pressione sugli azzurri. Due anni fa ha vinto l’Inter, l’anno scorso c’è stato un testa a testa tra Napoli e Inter e quest’anno il Napoli si è rinforzato, ma le cose sono equilibrate. Poi, i marpioni cercano di spostare la pressione sull’altra, però la verità è che il campionato è equilibrato e vedo un testa a testa tra Napoli e Inter anche quest’anno".

Milnaese prosegue: "Il Napoli è lì nonostante tanti infortuni e nonostante il cambio continuo di moduli e questo la dice lunga sulla qualità degli azzurri. E poi c’è Conte che può anche esagerare nei toni, ma l’effetto che procura è sotto gli occhi di tutti. Conte è un grande motivatore e credo che Napoli e Inter si giocheranno le cartucce per lo Scudetto. Poi ci sono tante variabili da tenere in considerazione perchè gli infortuni ed il mercato di gennaio possono influenzare”.