Contro l'Atalanta l'Inter è riuscita a non subire gol, ma la squadra di Chivu non ha neanche rischiato molto ieri sera a Bergamo: i nerazzurri infatti non hanno concesso neanche un tiro in porta all'Atalanta.

Si tratta della seconda volta in questo campionato. L'Inter ha subito zero conclusioni nello specchio anche contro il Cagliari nella sfida del 27 settembre. In questa Serie A solo Genoa e Udinese non hanno concesso tiri in porta agli avversari in due partite come i nerazzurri.