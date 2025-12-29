"Ho avuto subito una palla decisiva e sono contento di averla sfruttata bene. Al 26 marzo e alla partita della nazionale a Bergamo penseremo, sarà fondamentale. Ogni tanto il pensiero ci va, ma adesso è giusto pensare all'Inter perché abbiamo tante partite importanti". Così parla Pio Esposito ai microfoni della Domenica Sportiva dopo la vittoria in Atalanta-Inter, arrivata anche grazie ad un suo assist.

"Cerco di fare le cose in maniera più naturale possibile. Ho visto Lauti senza avversari e il primo pensiero è stato passargliela. Cerco di essere il meno egoista possibile, pur essendo un attaccante. Il mancato 2-0? Potevo essere più lucido, mi sono fatto prendere dalla frenesia", dice ancora l'attaccante.