L'Inter ragiona sui movimenti in entrata e in uscita da effettuare a gennaio. In serata, durante la trasmissione di Sky, l'Originale, Gianluca Di Marzio si è espresso così sulle mosse del Biscione: "Nel caso in cui la dirigenza non trovasse una grande occasione a destra, potrebbe anche non arrivare nessuno. Se partisse Frattesi, il club lavorerebbe poi per il sostituto".

Non sono previste, in casa Inter, operazioni in attacco e in difesa, mentre su Frattesi è stato evidenziato che l'eventuale traserimento alla Juve è complicato per i costi. Il club bianconero vuole un playmaker in prestito per tenersi un tesoretto importante da investire a giugno sull'obiettivo numero uno: Tonali.