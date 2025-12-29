"Una vittoria molto pesante perché risponde alle altre che avevano giocato prima. Vincere a Bergamo è da grande squadra". Così Fabio Galante, ospite alla Domenica Sportiva, parla del successo dell'Inter in casa dell'Atalanta.

"Credo che l'Inter abbia dimostrato di essere forte in questi anni, se gioca da Inter è difficile per tutti - dice ancora Galante - Ne sbaglia veramente poche, tante volte l'episodio porta al risultato. In Champions non meritava di perdere nessuna delle due volte, col Napoli fa un gran primo tempo. La strada dell'Inter è questa, vincere anche su un campo difficile".