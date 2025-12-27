Luca Lozano Castillo, portiere titolare dell’Inter Under 13, è uno dei protagonisti del LaLiga FC Futures, il torneo Under-12 più prestigioso al mondo, in corso in questi giorni. Per lui non è un evento qualunque, ma anche un ritorno speciale: si gioca infatti in Spagna, il suo Paese d’origine, che aveva lasciato quattro anni fa per trasferirsi a Milano.

Luca vive in Italia da quando la madre, per motivi di lavoro, si è spostata nel nostro Paese insieme alla famiglia. L’integrazione è stata immediata, anche grazie alla lingua: “L’italiano? Molto buono, è facile”, racconta sorridendo in un’intervista a Marca. Oggi difende la porta dell’Inter con personalità, attirando l’attenzione in un torneo che riunisce le migliori realtà giovanili del panorama internazionale.

Quando gli viene chiesto chi sia il suo idolo, Luca non ha dubbi e cita una vera leggenda nerazzurra: “Julio Cesar”. Un riferimento importante per un giovane portiere che sogna di crescere seguendo le orme di chi ha scritto pagine indelebili della storia interista.

Curioso anche il suo rapporto con le squadre del cuore: “Il mio cuore è diviso”, ammette. “Tifo Real Madrid da quando ero piccolo e in Italia tifo per l’Inter”. Un doppio legame che racconta bene la sua identità calcistica.

Al LaLiga FC Futures Luca è un caso unico: è l’unico giocatore spagnolo presente tra le sei nazionali partecipanti. Non ha mai fatto parte di settori giovanili in Spagna e lo racconta con autoironia: “Ero davvero scarso”, scherza. Oggi, però, il campo dice tutt’altro. E il futuro sembra già bussare alla porta.