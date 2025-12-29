Lautaro Martinez chiude alla grande il suo 2025. Secondo quanto riportato da Opta, infatti, nessuno ha fatto meglio in Serie A nell'anno solare: 15 reti, come Orsolini. L'argentino è andato in rete per la quarta volta di fila come non gli accadeva da dicembre 2021, quando arrivò a quota cinque. 

Data: Lun 29 dicembre 2025 alle 13:38
Autore: FcInterNews Redazione
