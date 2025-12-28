Grazie a un gol di Lautaro Martinez l'Inter sbanca la New Balance Arena e chiude il 2025 in vetta alla classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo a Bergamo partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 22:50
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print