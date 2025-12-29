Giornata positiva per le prime della classe, tutte vincenti. L'importantissimo colpo di Bergamo ha consolidato il primato dell'Inter e anche lo status di favorita per lo scudetto: i nerazzurri campioni d'Italia si confermano a 1,75 su Snai, quota decisamente più bassa rispetto a quella offerta per il tandem composto da Napoli e Milan.

I campioni d'Italia in carica sono a due punti dalla vetta, i rossoneri - che non vincono il tricolore dal 2022 - a uno: per entrambe, l'ipotesi Scudetto è fissata a 4,20 su 888sport. Prosegue invece la scalata della Juventus, giunta a tre vittorie consecutive in campionato (sette successi nelle ultime otto partite considerando tutte le competizioni): il titolo bianconero si gioca a 12 volte la posta, quota in netto calo rispetto al 20 di due settimane fa.