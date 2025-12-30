Il penultimo a fermarsi e il primo a rientrare: Francesco Acerbi sorpassa Darmian e tiene a distanza Bonny nella speciale classifica dei recuperi dagli infortuni. Il centrale nerazzurro si era fermato lo scorso 9 dicembre in Inter-Liverpool e ieri si è già rivisto lavorare in gruppo, pronto a una convocazione per il Bologna. Per colpa del guaio al bicipite femorale, l'ex Lazio e Sassuolo ha saltato quindi solamente tre partite (Genoa, Bologna e Atalanta).

"Una boccata d’ossigeno per la difesa in vista di un gennaio fitto di appuntamenti: 8 partite in 24 giorni tra Serie A e le ultime due della fase a girone di Champions League, decisive per la qualificazione diretta agli ottavi - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Per Bonny invece ci vorrà più tempo: il francese ieri ha svolto ancora lavoro a parte. Nel mirino c’è il Parma, che affronterebbe per la prima volta da ex, ma la parola d’ordine per Chivu è «cautela». Nessun rischio, nessuna voglia di affrettare i tempi o andare incontro a ricadute; ecco perché il big match in casa contro il Napoli alla giornata successiva può essere la vera data da cerchiare in rosso sul calendario".