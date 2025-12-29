Raggiunto dall'emittente egiziana OnSport, Ademola Lookman, attaccante della Nazionale nigeriana, oltre a parlare del cammino delle Super Eagles in Coppa d'Africa è tornato sulla telenovela estiva che lo ha visto protagonista di un tira e molla con l'Atalanta in merito al suo possibile passaggio all'Inter. Una situazione che Lookman fa capire di essersi messo ormai completamente alle spalle: "Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante. Ancora arrabbiato? No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio che posso”.

Si parla anche del rapporto con l'ex tecnico orobico Gian Piero Gasperini: "Ognuno ha i propri metodi e le proprie ideologie, i modi di allenare e tu puoi prendere queste filosofie insieme. Tutti sono differenti, tra metodi di allenamento e di gestire, ma hanno le loro qualità. Penso che sia un manager molto particolare con i suoi calciatori. Voleva un certo tipo di rendimento, voleva vincere. È un vincente. Ma lo sono anche io, in questo senso avevamo lo stesso obiettivo. Tutti vogliono farlo". Ma lo ha perdonato? "Non c’è niente da perdonare, quello che è successo è successo, quanto è stato detto è stato detto. È quello che è. Oggi è un altro giorno. Sì, quello che è fatto è fatto, non vivo nel passato”. E a proposito di futuro, Lookman spiega le sue aspettative: "Spero sia grande e splendente, sono positivo e penso positivamente alle cose, sempre. Credo di avere un grande futuro davanti a me, puoi pensare a cosa sta per arrivare ma l’importante è ora e come poosso essere la migliore versione di me attualmente".