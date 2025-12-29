"Ovviamente potevamo fare di più. Col risultato è più facile da vedere, il campo è un po' diverso. Abbiamo incontrato una squadra forte e noi abbiamo avuto un periodo difficile, ora ci stiamo provando". E' l'analisi di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, alla Domenica Sportiva dopo la sconfitta contro l'Inter.

"Dobbiamo trovare continuità, ma siamo più fiduciosi di essere sulla strada giusta - continua il brasiliano -. Sapevamo che avremmo potuto soffrire un po', soprattutto all'inizio, che non dovevamo andare subito a prenderli alti. Abbiamo sofferto e poi nel secondo tempo è andata meglio ma non siamo riusciti a segnare. L'Inter magari ha meritato di più, ma non sempre vince chi merita. Loro hanno fatto gol e noi no".