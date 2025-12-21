Il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani commenta per Inter TV la vittoria contro il Como 1907 che è valsa alle nerazzurre la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia: "Sono felice perché oggi non era una partita facile contro un avversario che sapevamo essere una squadra molto forte. Avremmo dovuto chiuderla molto prima, già nel primo tempo, quando abbiamo creato quattro o cinque occasioni importanti per segnare. Purtroppo l’abbiamo tenuta aperta e alla fine abbiamo subito il pareggio, ma poi c’è stata un’altra grandissima reazione. Nel complesso la vittoria è più che meritata, perché la partita l’abbiamo fatta noi. Il Como 1907 è una buona squadra, soprattutto nelle ripartenze, dove ha giocatrici molto abili, ma le ragazze sono state brave. Sono contento della prestazione e del passaggio del turno: arrivare a Natale con questa qualificazione è motivo di grande soddisfazione".

Piovani rende anche merito alle avversarie: "Mi aspettavo una squadra di questo livello. In Serie B stanno facendo benissimo, hanno diverse giocatrici che l’anno scorso erano in Serie A e hanno inserito anche straniere di valore. Le conoscevamo e l’abbiamo preparata bene. Abbiamo cambiato otto giocatrici rispetto alla gara con il Milan per dare spazio a tutte. Ora arriva la sosta natalizia e cercheremo di recuperare le quattro giocatrici che oggi erano indisponibili, sperando di riaverle nel nuovo anno. Il campionato è già iniziato, ma dobbiamo continuare su questa striscia e lavorare per ottenere sempre il massimo. La continuità dei risultati è molto importante perché dà morale e stimoli per fare sempre meglio. Quando le vittorie non arrivano è normale che ci sia un po’ di scoramento, ma il nostro obiettivo come staff è sempre stato quello di tenere le ragazze motivate e di mostrare loro i dati positivi, soprattutto sulle occasioni create. Abbiamo continuato su questa linea e ora stiamo raccogliendo i frutti. Adesso ci riposiamo un po’, poi al rientro nel 2026 affronteremo subito la Juventus, una squadra fortissima.”