"Ho avuto la fortuna di avere subito una palla decisiva appena sono entrato e sono felice di averla sfruttata bene e di avere fatto la scelta giusta. Il merito va poi dato a Lautaro Martinez perché la cosa più importante e difficile di questo gioco è buttarla dentro. Bene così". Queste le parole di Francesco Pio Esposito a Sport Mediaset dalla zona mista della New Balance Arena di Bergamo dopo la vittoria contro l'Atalanta.

Siete ormai la bestia nera dell'Atalanta.

"Io ero alla mia prima partita contro di loro, però chiaramente so benissimo che negli ultimi anni l'Inter è sempre riuscita ad imporsi. Però non è mai facile, anche questa volta non era facile venire in questo campo e portare via i tre punti; è stato molto importante".

L'Inter ha giocato in maniera perfetta, quella perfezione che forse è mancata in Supercoppa.

"Era importante reagire dopo la sconfitta in Arabia, però credo che alla fine nel percorso che stiamo facendo sia positivo. Dobbiamo solo dare continuità".

Secondo te Chivu a cosa si riferiva quando parlava di qualche difettuccio della sua Inter?

"Mi metti in difficoltà... Credo che tutte le squadre abbiano difetti, il mister sa i nostri perché li vede tutti i giorni e sa dove dobbiamo migliorare".

L'Inter ha dato una risposta importante, è prima in classifica e ci resta.

"Sì, è una vittoria importante soprattutto per il campo dove è arrivata e contro chi abbiamo vinto. È una risposta importante soprattutto per noi stessi".