L'Inter Women, battendo il Como 1907 2-1, accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Un traguardo che Masa Tomasevic, autrice del gol decisivo, commenta così ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Penso che questa sia stata una vittoria molto importante per noi, soprattutto perché vogliamo andare lontano sia in campionato che in Coppa Italia. Spero davvero che riusciremo a continuare su questa strada. Sono molto soddisfatta di aver segnato. Per me ogni partita è importante, così come i gol e gli assist: mi aiutano a crescere e mi danno molta più fiducia. Chiudere l’anno con una vittoria è stato perfetto. Ora andiamo in vacanza e spero che nel 2026 potremo continuare così".