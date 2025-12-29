Luca Toni dice la sua riguardo alla situazione di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio. "Secondo me Frattesi vuole diventare un giocatore importante di una grande squadra e ha visto che all'Inter è sempre considerato il ricambio", dice l'ex attaccante.

"Non è mai stato il titolare, è sempre stato uno da ultimi minuti. Deve andare in una grande squadra e dimostrare di poter essere protagonista, all'Inter sarà sempre considerato come è adesso", dice ancora Toni.